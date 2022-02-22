Gölcük Çiftlik Mahallesi 4078.Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Akdaş’ın eşi Nigar Akdaş (63) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Nigar Akdaş’ın cenazesi Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye mezarlığında toprağa verildi.