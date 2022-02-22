İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Vural Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli merhum Hasan Balkan’ın eşi Pembe Balkan (67) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Pembe Balkan’ın cenazesi Mimar Sinan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süverler Mezarlığında toprağa verildi.