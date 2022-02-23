İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden eski Mannesman boru fabrikasından emekli Adem Vardoğan (80) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adem Vardoğan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.