Kartepe Acısu Mahallesi Şehit Zafer Dinmez Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Eşref Sungur (55) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Eşref Sungur’un cenazesi Seyyide Aişe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verildi.