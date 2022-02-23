İzmit Tavşantepe Mahallesi Okşan Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Hasan İçöz (69) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan İçöz’ün cenazesi Çamlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.