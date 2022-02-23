Hüseyin Gökhan Sezgi
İzmit Körfez Mahallesi Erdoğan Çebi Sokak adresinde ikamet eden tercüman Hüseyin Gökhan Sezgi (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hüseyin Gökhan Sezgi’nin cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.