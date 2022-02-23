İzmit Yenişehir Mahallesi Ateş Böceği Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kaan Özer (76) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kaan Özer’in cenazesi Eski Eşme Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.