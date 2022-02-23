Gölcük Şehitler Mahallesi 435. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Şan (74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet Şen’in cenazesi Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinköy Mezarlığında toprağa verildi.