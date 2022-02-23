İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden Otel Kozluca’nın sahibi merhum Şaban Kozluca’nın eşi Mürvet Kozluca (86) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mürvet Kozluca’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.