İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak adresinde ikamet eden Jeoloji mühendisi, MTA eski yöneticisi Ramis Özocak (82) zatürre nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ramis Özocak’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.