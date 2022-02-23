İzmit Hatipköy Mahallesi 20. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Selahattin Eser’in eşi Şükriye Eser (86) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Şükriye Eser’in cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.