Maşukiye Mahallesinde ikamet eden Maşukiye İlkokulu’nda uzun yıllar görev yapan emekli öğretmen merhum Metin Özgen’in eşi, emekli öğretmen Münevver Özgen (83) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münevver Özgen’in cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.