İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden ekmek ustası Mefail Danacı (75) kanser nedeniyle vefat etti. Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın kayınpederi olan 10 çocuk babası Mefail Danacı’nın cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.