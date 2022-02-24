İzmit Tavşantepe Mahallesi Mümin Sokak adresinde ikamet eden donanmadan emekli tornacı Erol Savur (66) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erol Savur’un cenazesi Bayazıt Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi.