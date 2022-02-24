Kartepe Ataşehir Mahallesi Akasya Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Sadettin Parlak’ın eşi Nerime Parlak (62) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nerime Parlak’ın cenazesi Karaabdülbaki Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.