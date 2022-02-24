İzmit Kozluk Mahallesi Merdoğlu Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Kemal İşçi’nin eşi Zülfiye İşçi (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zülfiye İşçi’nin cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.