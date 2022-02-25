İzmit Körfez Mahallesi Şehit Hasan Sokak üzerinde ikamet eden, işçi emeklisi merhum Ali Şenol’un eşi, 4 çocuk annesi Nuriye Şenol (85) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Şenol'un cenazesi öğle namazında 42 Evler Camii'nden alınarak İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.