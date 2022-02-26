Kandıra Sinanlı Bilallı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Kasım Demir (66) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kasım Demir’in cenazesi Bilallı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bilallı mezarlığında toprağa verildi.