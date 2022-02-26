İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak adresinde ikamet eden şoför Necdet Albaş (57) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necdet Albaş’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.