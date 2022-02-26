İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hayati Akpınar’ın eşi Seher Akpınar (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Seher Akpınar’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.