İzmit Kozluk Mahallesi Nurdoğan Özak Sokak adresinde ikamet eden Bursa Gemlik Liman Başkanlığında memur Osman Umut (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Umut’un cenazesi Kent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.