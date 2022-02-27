İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi’nde ikamet eden merhum Selahattin Uzun’un eşi Cahide Uzun (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Cahide Uzun’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.