Derince Tahtalı Mahallesi Sofular Mevki Küme Evlerinde ikamet eden Mehmet Akkoç’un eşi Emine Akkoç (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Akkoç’un cenazesi Sofular Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sofular Mezarlığı’nda toprağa verildi.