İzmit Tavşantepe Mahallesi Orhan Sokakta ikamet eden Mehmet Muhammet Fındık’ın eşi Hacere Neriman Fındık (53) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hacere Fındık’ın cenazesi İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi.