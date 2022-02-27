İzmit Gündoğdu Mahallesi Koca Çeşme Caddesinde ikamet eden inşaat işçisi merhum Cafer Güzeller’in eşi Naciye Güzeller (92) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Naciye Güzeller’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.