İzmit Tavşantepe Mahallesi Orman Sokak adresinde ikamet eden Goodyear’dan emekli İbrahim Orcan (80) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Orcan’ın cenazesi Kaynarca Erikler Köy Mezarlığında toprağa verildi.