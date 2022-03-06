Derince Sırrıpaşa Mahallesi Mamat Sokak adresinde ikamet eden emekli Ahmet Dal (74) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Dal’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.