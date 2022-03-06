Derince Çınarlı Mahallesi Nurgül Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Hasan Atalan (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Atalan’ın cenazesi Derince Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.