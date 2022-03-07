İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Fikret Çet (78) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fikret Çet’in cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.