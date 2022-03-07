İzmit Topçular Mahallesi Numan Sokak adresinde ikamet eden esnaf Süleyman Suna’nın eşi Kamile Suna (83) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Kaimle Suna’nın cenazesi Necat Bey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe mezarlığında toprağa verildi.