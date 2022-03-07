Gölcük Şirinköy Mahallesi Dicle Caddesi adresinde ikamet eden Karamürsel Eğitim Merkezinde sivil memur Murteza Öztürk (55) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murteza Öztürk’ün cenazesi Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.