İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak adresinde ikamet eden Köseköy Ekmek Fırının eski sahibi Kazım Peçe (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kazım Peçe’nin cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.