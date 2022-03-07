Kartepe Balaban Mahallesi Değirmen Kapı Caddesi adresinde ikamet eden Balaban Merkez Camii çay ocağı işletmecisi Nevzat Uğurlu (72) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nevzat Uğurlu’nun cenazesi Balaban Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balaban Mezarlığında toprağa verildi.