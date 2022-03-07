İzmit Fatih Mahallesi Sinem Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Yusuf Zeytun’un eşi Zeytun Coşan (76) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Zeytun Coşan’ın cenazesi Fatih Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe mezarlığında toprağa verildi.