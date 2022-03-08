İzmit Serdar Mahallesi Güner Sokak adresinde ikamet eden nakliyeci merhum Mehmet Yaman’ın eşi Celile Yaman (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Yaman İletişim’in sahibi Yusuf Yaman’ile birlikte 9 çocuk annesi olan Celile Yaman’ın cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.