Gölcük Yenimahalle 338.Sokak adresinde ikamet eden emekli deniz astsubayı Tayfur Halefoğlu’nun eşi Hacer Halefoğlu (49) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hacer Helefoğlu’nun cenazesi Şirintepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.