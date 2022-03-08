İzmit Veliahmet Mahallesi Alacamescit Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Orhan Soykan’ın eşi Sebahat Soykan (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sebahat Soykan’ın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.