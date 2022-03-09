Muhittin Yusuf
Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden İnşaat ustası Muhittin Yusuf (75) Alzheimer nedeniyle vefat etti. AKP Kurucular Kurulu üyesi, eski İzmit İlçe Başkanı Hüseyin Yusuf ile birlikte 4 çocuk babası, Manzara Restaurant’ın sahibi Ahmet Yusuf’un ağabeyi Muhittin Yusuf’un cenazesi Maşukiye Beşevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.