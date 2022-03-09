Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden İnşaat ustası Muhittin Yusuf (75) Alzheimer nedeniyle vefat etti. AKP Kurucular Kurulu üyesi, eski İzmit İlçe Başkanı Hüseyin Yusuf ile birlikte 4 çocuk babası, Manzara Restaurant’ın sahibi Ahmet Yusuf’un ağabeyi Muhittin Yusuf’un cenazesi Maşukiye Beşevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.