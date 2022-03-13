Gölcük Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Benek Evler’de ikamet eden tersaneden emekli ve 3 çocuk babası Hasan Maden (72) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Hasan Maden’in cenazesi öğle namazına müteakiben Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.