İzmit Kocatepe Mahallesi Kemal Varol Sokak’ta ikamet eden emekli ve 2 çocuk babası Revayet Gürol (78) vefat etti. Safrası kesesindeki rahatsızlığı bulunan ve Covid-19’a yakalanması nedeniyle vefat eden Revayet Gürol’un cenazesi öğle namazına müteakiben Kocatepe Hicret Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.