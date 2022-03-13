İzmit Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi ve 3 çocuk babası İhsan Cihat Nayal (79) vefat etti. Yaşa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat eden İhsan Cihat Nayal’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.