Derince Kaşıkçı Mahallesi Payalar Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden 5 çocuk annesi, Kore Gazisi Ali Tanıl’ın (merhun) eşi Sare Tanıl (82) vefat etti. Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat eden Sare Tanıl’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Payalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı Mezarlığı’nda toprağa verildi.