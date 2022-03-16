İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde ikamet eden emekli öğretmen Cevdet Polat (74) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Cevdet Polat’ın cenazesi öğle namazında Toki Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.