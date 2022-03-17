İzmit Karadenizliler Mahallesi Elmaslar Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan merhum İsmail Atalay’ın eşi Ayşe Atalay (92) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Ayşe Atalay’ın cenazesi Karadenizliler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.