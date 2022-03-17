Derince Fatih Sultan Mahallesi Bayrak Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ahmet Karadağ’ın eşi Gülfikar Karadağ (75) akciğerlerinde pıhtı atması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Gülfikar Karadağ’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.