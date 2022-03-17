İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden emekli memur Mustafa Naim Zaim (92) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Nail Zaim’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.