Derince Çenedağ Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak adresinde ikamet eden eski sinemacı Şevket Gençtürk (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şevket Gençtürk’ün cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.