İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum Ahmet Hazer’in eşi, 3 çocuk annesi Meryem Hazer (82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Basın mensubu Ahmet Hazer’in de babaannesi olan Meryem Hazer’in cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.