İzmit Yenidoğan Mahallesi Gülten Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Tayyar Bağdatlıoğlu’nun eşi Safiye Bağdatlıoğlu (89) yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Safiye Bağdatlıoğlu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kırkpınar Mezarlığında toprağa verildi.