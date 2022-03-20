İzmit Topçular Mahallesi Aytaç Sokak adresinde ikamet eden İzmit Sağlık Meslek Lisesi’nden memur emeklisi olan Ali Erol (82) bağırsak hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Erol’un cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.